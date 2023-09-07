Sakarya'da bir kadın alışveriş merkezinde ölü bulundu - Son Dakika

Sakarya'da bir kadın alışveriş merkezinde ölü bulundu

Son Güncelleme: 07.09.2023 16:54

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 31 yaşındaki Bahar Keskin, alışveriş merkezinde yer alan apart dairenin banyosunda ölü olarak bulundu.

Sakarya'nın Serdiven ilçesinde 31 yaşındaki kadın, alışveriş merkezinin içinde yer alan dairenin banyosunda ölü olarak bulundu. Polis ekipleri olay ile alakalı inceleme başlattı.

AVM İÇERİSİNDEKİ APART DAİREDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezinin içerisinde bulunan apart dairelerde yaşanan olayda 31 yaşındaki Bahar Keskin isimli kadın arkadaşı tarafından banyoda hareketsiz halde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk inceleme neticesinde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

KESİN ÖLÜM SEBEBİNİ OTOPSİ BELİRLEYECEK

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Keskin'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezine kaldırıldı. Polis ekipleri hususa ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da bir kadın alışveriş merkezinde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da bir kadın alışveriş merkezinde ölü bulundu - Son Dakika
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