Son dakika haberleri... Sakarya'da husumetli kişiler arasında silahlı kavga kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Sakarya'da husumetli kişiler arasında silahlı kavga kamerada

23.02.2022 10:24

Son dakika gelişmesine göre Sakarya'da husumetli kişiler arasında silahlı kavga kamerada Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde çıkan ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle neticelenen silahlı kavga anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Sakarya'da husumetli kişiler arasında silahlı kavga kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde çıkan ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle neticelenen silahlı kavga anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Olay, 3 Ocak Pazartesi Günü gece saatlerinde Çeşmebaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Kara ve A.Y. ile aralarında husumet bulunan A.Ç. ve O.Ç. isimli şahıslar arasında silahlı kavga çıktı. Olay esnasında silah ile vurularak yaralanan Kara, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerince olaya karıştığı değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilirken, diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı

İsa Kara'nın ölümüne sebep olan silahlı kavga anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, tarafların önce birbirlerini darp etmesi daha sonrasında çıkardıkları silahla ateş etmesi ve kayıtları izleyenlerin olayı yorumlaması yer alıyor.

Son dakika haberleri... Sakarya'da husumetli kişiler arasında silahlı kavga kamerada
Son dakika haberleri... Sakarya'da husumetli kişiler arasında silahlı kavga kamerada
Son dakika haberleri... Sakarya'da husumetli kişiler arasında silahlı kavga kamerada
Son dakika haberleri... Sakarya'da husumetli kişiler arasında silahlı kavga kamerada
Son dakika haberleri... Sakarya'da husumetli kişiler arasında silahlı kavga kamerada
Son dakika haberleri... Sakarya'da husumetli kişiler arasında silahlı kavga kamerada
Son dakika haberleri... Sakarya'da husumetli kişiler arasında silahlı kavga kamerada
Son dakika haberleri... Sakarya'da husumetli kişiler arasında silahlı kavga kamerada

YORUMLAR
500
20 yaşındaki genç, motosikletiyle kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi 20 yaşındaki genç, motosikletiyle kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi Tedavi ettirdikleri kediyi sahiplenen öğrenciler 'Güçlü'ye okulda bakıyor Tedavi ettirdikleri kediyi sahiplenen öğrenciler 'Güçlü'ye okulda bakıyor 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA SİLAHIN ATEŞLENDİĞİ ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA SİLAHIN ATEŞLENDİĞİ ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Karapürçek, Sakarya, kavga, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Sakarya'da husumetli kişiler arasında silahlı kavga kamerada - Son Dakika


Son Dakika
11:53 Flaş gelişme: Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in tutuklanmasını talep etti! Türkiye'ye iadesi isteniyor
11:48 20 yaşındaki genç, motosikletiyle kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi
11:44 Elindeki uyuşturucuyu "Kuşu uçuruyorum" diye elinden çıkarmaya çalışırken narkotik köpeğine yakalandı
11:36 Ezgi Sertel altın gününün hakkını verdi! Instagram hesabından dans ettiği görüntüleri paylaştı
11:29 Akşener'den Erdoğan'ın "külfeti sırtlayacağız" çıkışına cevap: Çok beklersin çok!
11:27 İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin, Putin'in karşısında ter döktü, kekelemeye başladı!
11:20 Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil: Geliyor gelmekte olan
11:18 Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ın yıldönümünde 28 başörtülü kadınla buluşuyor!
11:15 Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler oldu? Türkan boşanma kararı alıyor
11:04 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Gülben en büyük korkusuyla yüzleşiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 12:03:11. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Sakarya'da husumetli kişiler arasında silahlı kavga kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement