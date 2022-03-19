Sakarya'da bir kişinin yaralandığı zincirleme kaza, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Uzunkum Mahallesi Sapanca Caddesi'nde Ahmet G. (47) idaresindeki 54 T 0661 plakalı ticari taksi, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen Ali İ. (28) yönetimindeki 34 DKU 653 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan ticari taksi ile Selim U. (48) yönetimindeki 54 T 6517 plakalı ticari taksi ve Ali İ. idaresindeki otomobil ise İrfan K. (49) kontrolündeki 54 T 0567 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ali İ, olay yerindeki müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ticari taksinin karşı yönden gelen otomobille çarpması ve sonrasında zincirleme kazanın meydana gelmesi yer alıyor.