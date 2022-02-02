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Sakarya'da bir kişiyi öldürüp oğlunu yaralayan sanığın hapis cezaları onandı - Son Dakika

Sakarya'da bir kişiyi öldürüp oğlunu yaralayan sanığın hapis cezaları onandı

02.02.2022 13:01
Sakarya'da bir kişiyi öldürüp oğlunu yaralayan sanığın hapis cezaları onandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişinin öldürülmesi ve oğlunun yaralanmasına ilişkin yargılandığı davada sanığa verilen müebbet ile 19 yıl 6 ay hapis cezası onandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişinin öldürülmesi ve oğlunun yaralanmasına ilişkin yargılandığı davada sanığa verilen müebbet ile 19 yıl 6 ay hapis cezası onandı.

Sanık avukatı, 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına ilişkin Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine istinaf başvurusu yaptı.

Daire, tutuklu sanık Hikmet Usta hakkında maktul Kadri Sakci'ye yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve 1200 lira adli para ile tutuksuz sanık R.E. hakkında "suçluyu kayırma" suçundan verilen 5 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu. Böylece bu kararlar kesinleşti.

İstinaf mahkemesi ayrıca sanık Usta hakkında çocuk Burhan Sakci'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 15 yıl hapis cezasını 18 yıla yükselterek sanık ve avukatının başvurusunu reddetti.

Sanık Usta'nın avukatı, istinaf mahkemesi kararının ardından Yargıtaya temyiz başvurusunda bulundu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, başvurunun reddine karar vererek, sanık Hikmet Usta hakkındaki müebbet ve 18 yıl hapis cezalarını onadı.

Süreç

Yenimahalle Beştepeler Caddesi'ndeki kıraathanenin önünde 16 Aralık 2018'de Hikmet Usta ile Kadri ve oğlu Burhan Sakci arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Usta, baba ve oğluna tabancayla ateş ederek yaralamıştı. Kadri Sakci, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Aralık 2019'daki karar duruşmasında, sanık Usta'yı maktul Kadri Sakci'ye yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, çocuk Burhan Sakci'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 15 yıl hapis ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve 1200 lira adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık R.E'ye ise "suçluyu kayırma" suçundan 5 ay hapis cezası vermişti.

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Muhalefet, Sakarya, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da bir kişiyi öldürüp oğlunu yaralayan sanığın hapis cezaları onandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da bir kişiyi öldürüp oğlunu yaralayan sanığın hapis cezaları onandı - Son Dakika
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