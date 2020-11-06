Sakarya'da bir sokak karantinaya alındı (2) - Son Dakika

Sakarya'da bir sokak karantinaya alındı (2)
06.11.2020 15:05
KARANTİNAYA ALINANLAR BİLGİLENDİRİLDİHendek ilçesinde karantinaya alınan sokağın bulunduğu Kazımiye Mahallesi'nin Muhtarı Yaşar Devrin, "Kazımiye Mahallesi Yukarı Sokak'ta valimizin attığı tweet ile şu anda sokağımız karantinaya alınmış bulunuyor.
KARANTİNAYA ALINANLAR BİLGİLENDİRİLDİ
Hendek ilçesinde karantinaya alınan sokağın bulunduğu Kazımiye Mahallesi'nin Muhtarı Yaşar Devrin, "Kazımiye Mahallesi Yukarı Sokak'ta valimizin attığı tweet ile şu anda sokağımız karantinaya alınmış bulunuyor. Komşularımıza da gerekli uyarıları yaptık. Sokağımızda 80 ila 100 hane var. Bunların 30 tanesi pozitif vaka o yüzden şu anda bekliyoruz. Sokakta gerekli bilgilendirmeleri sağlık görevlilerimiz yaptı, vakaları karantinaya aldı. Bizim arkadaşlarımız da şu anda karantinaya uyuyor" dedi.
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