Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Bisiklet Hırsızlığı İddiası

Sakarya'da Bisiklet Hırsızlığı İddiası

56 dakika önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bisiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da Bisiklet Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bisiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 farklı bisiklet hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Adapazarı ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli S.U'yu (20) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.U, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan polis ekiplerinin bisikletleri bulma çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:20 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medyadan Not Bırakan Eski Uzman Çavuş, Av Tüfeğiyle Kendini Vurdu Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı

Sonuçları Beğenmeyen İYİ Parti, Anket Şirketine Dava Açıyor Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 11:16:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Bisiklet Hırsızlığı İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]