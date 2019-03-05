Sakarya'da Bisiklet Hırsızlığı İddiası
56 dakika önce
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bisiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Sakarya
'nın Adapazarı
ilçesinde bisiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, 6 farklı bisiklet hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlattı.
Adapazarı ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli S.U'yu (20) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.U, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan polis ekiplerinin bisikletleri bulma çalışmasının devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:20 Kaynak: AA
Sosyal Medyadan Not Bırakan Eski Uzman Çavuş, Av Tüfeğiyle Kendini Vurdu
Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı
Sonuçları Beğenmeyen İYİ Parti, Anket Şirketine Dava Açıyor
Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları