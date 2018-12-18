Sakarya'da Bisiklet İstasyonları Kurulacak
27 dakika önce
Sakarya'da bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması için bisiklet istasyonları kurulacağı bildirildi.
Sakarya
'da bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması için bisiklet istasyonları kurulacağı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması için geliştirilen projenin hayata geçirileceği belirtildi.
Şehrin muhtelif yerlerine 15 bisiklet istasyonunun kurulacağı aktarılan açıklamada, ihalenin yapıldığı kaydedildi.
Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih
Pistil'in görüşlerine yer verilen açıklamada, 100 bisikletin hizmete sunulacağı ifade edildi.
Kentte yeni bisiklet yollarının inşa edildiğini belirten Pistil, "Bisiklet yolu ağımızı her geçen gün arttırıyoruz. Ayçiçeği Bisiklet Adası ile dünyanın en büyük bisiklet organizasyonu olan Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na 2020 yılında ev sahipliği yapacağız. Şimdi bisiklet kullanımını arttıracak yeni bir çalışmayı daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İhalemizi gerçekleştirdik. İnşallah kısa süre içerisinde çalışmalarımızı başlatacak ve uygulamamızı hizmete sunacağız." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:19 Kaynak: AA
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