Sakarya'da bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor - Son Dakika
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Sakarya'da bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor

03.06.2022 11:22
Sakarya'da bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor

Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) "Bisiklet Dostu Şehir" unvanı verilen Sakarya'da Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla bisikletin yaşamın her alanında yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) "Bisiklet Dostu Şehir" unvanı verilen Sakarya'da Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla bisikletin yaşamın her alanında yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sakarya, UCI tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu dünyada "Bisiklet Dostu Şehir" unvanı verilen 13'üncü kent olma özelliği taşıyor.

Arzu eden herkesin bisiklet kullanabildiği Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan kentte, bisiklet yolu ağının artırılması için Büyükşehir Belediyesi koordinesinde çalışma yürütülüyor.

Türkiye'de ilk defa Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı çatısı altında kurulan Bisiklet Yolları Yapım, Bakım Onarım ve İşletim Şube Müdürlüğü, "40 Nokta 40 Rota" projesiyle bisikletlilerin güzergahlarda oluşturulacak mola alanlarında rahatlıkla soluklanabilmesine imkan tanıyacak.

"Sakarya bisikletle ilgili bir dünya markası olmuştur"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine, Danimarka'da UCI Başkanı David Lappartient ve jüri heyetinden aldıkları "Bisiklet Dostu Şehir" ödülünün kente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Bisiklet kullanımını daha da yaygınlaştırmak için çalışmaları hızlıca sürdürdüklerini aktaran Yüce, "Büyükşehir Belediyemiz UCI kriterleri doğrultusunda UCI 2020 Dağ Bisiklet Maratonu Dünya Şampiyonası ve UCI 2021 BMX Spor Kross Dünya Kupası gibi uluslararası sporlara ev sahipliği yapmakla kalmamış ilimizde bisikletle ulaşım kültürü oluşturmak adına yaptığı yatırım ve çalışmaları sayesinde 'bisiklet dostu şehir' unvanını almıştır. Sakarya bisikletle ilgili bir dünya markası olmuştur." şeklinde konuştu.

Sakarya ağustosta 5 farklı kategorideki yarışlara ev sahipliği yapacak

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde ağustosta 5 yarışa ev sahipliği yapılacağını anımsatan Yüce, "10 Ağustos'ta Tour of Sakarya (Yol Bisikleti Yarışları), 14 Ağustos'ta UCI MTB Cup Maraton Serisi, 17 Ağustos'ta MTB CUP Gece Yarışı, 19 Ağustos'ta Sakarya MTB CUP ve 21 Ağustos'ta ülkemizde ilk kez yapılacak olan UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası yarışlarını gerçekleştireceğiz." dedi.

Yüce, 2019'dan beri kentte yapılan bisiklet etkinlikleri ve yarışlarında yaklaşık 100 bin sporseveri ve 5 bine yakın sporcuyu ağırladıklarını kaydetti.

Bu sporun doğasının diğerlerinden farklı olduğuna değinen Yüce şöyle devam etti:

"Bisiklet Sakarya'da bir kültür olmuştur. Bu sporun diğerlerinden farkı şu, her sporun kendi içinde çok ciddi faydaları var. Bisiklet sporunda ise hem spor yapıyorsunuz hem işinize gidiyorsunuz. Spor yapıyorsunuz, pikniğe gidiyorsunuz, farklı amaçla kullanıyorsunuz. Bisiklet hem spor hem de güncel hayatta sizin pikniğinizden iş yerinize kadar en iyi dostunuz, arkadaşınız, en iyi ulaşım aracınız. Hem ekonomik hem de doğayı kirletmeyen tek ulaşım aracı."

Yüce, kentteki yaklaşık 200 kilometrelik bisiklet yol ağını 500 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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