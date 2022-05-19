Başkan Yüce, bisikleti çalınan engelli kıza yeni bisiklet hediye etti - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Yüce, bisikleti çalınan engelli kıza yeni bisiklet hediye etti

19.05.2022 20:58

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bisikleti çalınan engelli kıza yeni bisiklet hediye etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bisikleti çalınan engelli kıza yeni bisiklet hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi'nde ikamet eden Elif Topçu'nun bisikleti bir süre önce evinin önünden çalındı.

Durumu öğrenen Yüce, Topçu ailesini belediyede ağırladı.

Bisikletinin çalınmasının ardından Elif'in üzüntüsüne kayıtsız kalamadığını aktaran Yüce, Topçu'ya yeni bisiklet hediye etti.

Hediyeye sevinen Topçu ve ailesi, Yüce'ye teşekkür etti.

Başkan Yüce, bisikleti çalınan engelli kıza yeni bisiklet hediye etti
Başkan Yüce, bisikleti çalınan engelli kıza yeni bisiklet hediye etti
Başkan Yüce, bisikleti çalınan engelli kıza yeni bisiklet hediye etti
Başkan Yüce, bisikleti çalınan engelli kıza yeni bisiklet hediye etti
Başkan Yüce, bisikleti çalınan engelli kıza yeni bisiklet hediye etti
Başkan Yüce, bisikleti çalınan engelli kıza yeni bisiklet hediye etti
Başkan Yüce, bisikleti çalınan engelli kıza yeni bisiklet hediye etti
Başkan Yüce, bisikleti çalınan engelli kıza yeni bisiklet hediye etti
Başkan Yüce, bisikleti çalınan engelli kıza yeni bisiklet hediye etti

YORUMLAR
500
Köpeği çalınan oda başkanı hırsıza seslendi Köpeği çalınan oda başkanı hırsıza seslendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Yüce, bisikleti çalınan engelli kıza yeni bisiklet hediye etti - Son Dakika


Son Dakika
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
20:33 Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka
20:26 Maymun çiçeği hastalığı iki ülkede daha görüldü
20:24 Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir?
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
19:20 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı: BAE açıklamaları partisinin tepkisini çekmişti
19:17 DEVA Partisi Gaziantep'te afiş yasağını böyle deldi: İl başkanı afişleri sırtına asarak sokak sokak gezdi
18:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 21:24:54. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Yüce, bisikleti çalınan engelli kıza yeni bisiklet hediye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement