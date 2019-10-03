Son Dakika Haberleri: Sakarya'da bisikletli kadının çarptığı adam yaralandı
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Sakarya'da bisikletli kadının çarptığı adam yaralandı

32 dakika önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bisikleti kadının çarptığı adam hafif şekilde yaralandı.

Sakarya'da bisikletli kadının çarptığı adam yaralandı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bisikleti kadının çarptığı adam hafif şekilde yaralandı.


Kaza, Akyazı ilçesi Şehit Furkan Çelik Caddesi üzerinde bulunan pazar yeri mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bisikleti kadın, Paşa D. isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Paşa D. hafif yaralandı. Vatandaşların yardımına koştuğu yaralıya önce su verildi ardından ise konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Öte yandan, kaza sonrasında bisikletli kadının kaçarak uzaklaştığı öğrenildi. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:44 Kaynak: İHA
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