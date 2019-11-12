Sakarya'da boğazına şeker kaçan çocuğa eczacı müdahale etti

Akyazı ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan ve boğulma tehlikesi geçiren çocuk eczacının müdahalesiyle kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Ömercikler Mahallesi'ndeki eczaneye gelen kadın, buradan aldığı şekeri bebek arabasında oturan çocuğuna verdi.
Annesinin verdiği şeker, çocuğun nefes borusuna kaçtı. Çocuğunun nefes alamadığını fark eden annenin telaşlandığını gören eczanedekiler çocuğa müdahale etti.
Eczacı İlhan Durgut, kucağına aldığı çocuğun sırt bölgesine vurarak solunumunu açmaya çalıştı.
Bu müdahaleye cevap veren çocuğun boğazına kaçan şeker çıkarıldı.
Öte yandan eczacının çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.