Son Dakika Haberleri: Sakarya'da boğazına şeker kaçan çocuğa eczacı müdahale etti
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Sakarya'da boğazına şeker kaçan çocuğa eczacı müdahale etti

7 saat önce

Akyazı ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan ve boğulma tehlikesi geçiren çocuk eczacının müdahalesiyle kurtarıldı.

Sakarya'da boğazına şeker kaçan çocuğa eczacı müdahale etti, System.String[]

Akyazı ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan ve boğulma tehlikesi geçiren çocuk eczacının müdahalesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ömercikler Mahallesi'ndeki eczaneye gelen kadın, buradan aldığı şekeri bebek arabasında oturan çocuğuna verdi.

Annesinin verdiği şeker, çocuğun nefes borusuna kaçtı. Çocuğunun nefes alamadığını fark eden annenin telaşlandığını gören eczanedekiler çocuğa müdahale etti.

Eczacı İlhan Durgut, kucağına aldığı çocuğun sırt bölgesine vurarak solunumunu açmaya çalıştı.

Bu müdahaleye cevap veren çocuğun boğazına kaçan şeker çıkarıldı.

Öte yandan eczacının çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Akyazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:20 Kaynak: AA
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