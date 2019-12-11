Sakarya'da boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye yetiştiren şoför Sarı o anları anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye yetiştiren şoför Sarı o anları anlattı - Son Dakika

Sakarya'da boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye yetiştiren şoför Sarı o anları anlattı

6 saat önce

Sakarya'da boğazına şeker kaçan çocuğu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren dolmuş şoförü, panik dolu o anları anlattı.

Sakarya'da boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye yetiştiren şoför Sarı o anları anlattı, System.String[]

Sakarya'da boğazına şeker kaçan çocuğu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren dolmuş şoförü, panik dolu o anları anlattı.

Güneşler- Serdivan hattında çalışan dolmuş sürücüsü Samet Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ışıklardan hareket ettiğinde kadın yolcunun arka taraftan çığlıklarını duyduğunu belirtti.

Çocuğun boğazına yumuşak şeker yapıştığını öğrendiğini aktaran Sarı, "Bayan daha sonrasında fark etmiş durumu, çocuk morarmaya başlamış. Onu gördükten sonra yolcuları hemen arabadan aşağıya indirerek, kırmızı ışık, ters şerit nasıl gittiysem, aklımda sadece hastaneye gitmek vardı. Hastaneye yakındım, şehir içerisinden en yakın olan çocuk acil hastanesine götürdüm." diye konuştu.

"Bunu insanlık için yaptık"

Basında yer alan haberlerden sonra "ilk yardım eğitimi olsaydı" şeklinde eleştirilerin geldiğine değinen Sarı, şunları söyledi:

"Ama burada ilk yardımlık bir şey yok. Şeker yapışmış, sert bir şeker olsa belki müdahale edilebilir ama yapışkanlı şekerlemeler olduğu için sıkıntıydı. Benim aklımda sadece hastaneye gitmek vardı. İlk hastaneye gittiğim zaman kapının önünde ambulans personeli vardı, onlar müdahale etti hemen. Çocuğun durumu hakkında tam bilgi alamadım ama ulaşabildiğim kadarıyla iyiymiş, sıkıntı yokmuş. Soğukkanlılığı korumak gerekiyor, bir anlık kararla çıktım ben. Ebeveynlere de söylüyorum, bu tarz şeker ve boncuklara karşı çocuklarını korusunlar. Biz bunu insanlık için yaptık, aracımıza binen herkesin canı bize emanet."

Güneşler-Serdivan hattında dolmuşa annesiyle binen 4 yaşındaki Dilara Ö'nün boğazına şeker kaçmış, kızının morardığını ve nefes alamadığını fark eden anne, bir anda bağırmaya başlamıştı.

Dolmuş sürücüsü Samet Sarı, yolcuları indirip çocuğu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezine götürmüş, olay anı araç kamerasınca kaydedilmişti.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Serdivan, Güneşler, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:10 Kaynak: AA
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