Boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi Kule 11 önünde ailesiyle denize giren 13 yaşındaki Rabia N.E. emniyet dubalarının yanında yüzerken bir anda suya batıp çıkmaya başladı.

Durumu fark eden cankurtaran, denize girerek küçük kızı suyun altından çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulansa kadar annesi tarafından taşınan, ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan Rabia N.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.