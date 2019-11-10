Son Dakika Haberleri: Sakarya'da boş alanda çıkan yangın söndürüldü
Son Dakika Güncel Sakarya'da boş alanda çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'da boş alanda çıkan yangın söndürüldü

7 saat önce

ASEM Mobilyacılar Çarşı'nın girişindeki boş alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sakarya'da boş alanda çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

ASEM Mobilyacılar Çarşı'nın girişindeki boş alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, çarşıda iş yerleri bulunan esnafın çöp bıraktığı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle çevreyi yoğun duman kapladı.

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:46 Kaynak: AA
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