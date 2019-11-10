Sakarya'da boş alanda çıkan yangın söndürüldü
7 saat önce
ASEM Mobilyacılar Çarşı'nın girişindeki boş alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:46 Kaynak: AA
ASEM Mobilyacılar Çarşı'nın girişindeki boş alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, çarşıda iş yerleri bulunan esnafın çöp bıraktığı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle çevreyi yoğun duman kapladı.
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