Sakarya'da boş bir evi kıraathaneye çevirip sosyal mesafeyi hiçe sayarak oyun oynadılar - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde boş bir evi kıraathane şeklinde dizayn eden ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak oyun oynayan 16 kişiye toplamda 50 bin 400 lira ceza kesildi.



Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirlerince sosyal mesafe kuralına uymayanlara karşı denetimler devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri salgının yayılımının engellenmesine yönelik gerçekleştirdikleri denetim ve kontroller esnasında boş bulunan bir evde oyun oynatılarak sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği bilgisi üzerine eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda kıraathane gibi dizayn edilen evde oyun oynayan 16 kişinin her birine 3 bin 15 lira olmak üzere toplamda 50 bin 400 lira ceza kesilirken ev ise belediye ekiplerince mühürlendi. - SAKARYA