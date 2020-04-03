Sakarya'da boş kalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi - Son Dakika

Korona virüs salgını nedeniyle Sakarya'nın en işlek cadde ve sokaklarında en sakin günler yaşanıyor. Salgın nedeniyle sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.



Korona virüsü salgını nedeniyle tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de birçok önlem alındı. Sokağa çıkma çağrılarına Sakarya'da çoğu vatandaşın uyduğu görülürken, insanların dışarı çıkmamasıyla birlikte sokak ve caddeler boşaldı. En sakin günlerini yaşayan kentte her gün binlerce insanın geçtiği Demokrasi Meydanı, Çark Caddesi ve Atatürk Bulvarı ile birlikte diğer cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü. Araç ve insan yoğunluğunun neredeyse yok denecek kadar az olduğu caddeler havadan görüntülendi. Şehir merkezinde boş kalan meydanlar ve caddelerde ise olumsuzluklara karşı polis ekipleri nöbetlerini sürdürüyor. - SAKARYA