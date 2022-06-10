Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen E.E. (35) ile eşi M.E. (25) Sanat Sokağı'nda bir araya geldi. İkili sokakta yürürken E.E. belindeki ruhsatlı tabancasını çıkararak M.E'nin ayaklarına doğru ateş etti.

Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da boşanma aşamasındaki eşine silahla ateş eden kişi yakalandı - Son Dakika

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