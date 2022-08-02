Sakarya, ulusal ve uluslararası bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Sakarya, ulusal ve uluslararası bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapacak

02.08.2022 14:54
Sakarya, ulusal ve uluslararası bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapacak

Sakarya'da, bu ay içerisinde çeşitli ulusal ve uluslararası bisiklet yarışları düzenlenecek.

Sakarya'da, bu ay içerisinde çeşitli ulusal ve uluslararası bisiklet yarışları düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Dünya Bisiklet Şehri" unvanına sahip kentteki Avrupa'nın en büyük bisiklet tesislerinden biri olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, çeşitli bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapacak. Yarış heyecanı, 12 Ağustos'ta Sakarya MTB Cup ile başlayacak. 14 Ağustos'ta ise UCI MTB Marathon Series yarışı koşulacak. 17 Ağustos'ta da Sakarya MTB Cup Gece Yarışı yapılacak.

Dünya çapından katılımla 21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek UCI MTB Eliminatör Dünya Kupası'nda ise sporcular, dağ parkurunda şampiyonluk için ter dökecek. Organizasyonu, canlı yayınlardan ve tribünden binlerce sporseverin takip edebilecek. Yarış programı, 25-28 Ağustos tarihlerinde organize edilecek "Tour Of Sakarya" ile tamamlanacak.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde, 24 ve 28 Ağustos'ta ise "EXPO Sakarya" gerçekleştirilecek. Fuar alanında, misafirlere Sakarya'nın tanıtımı yapılacak, çocuklar ve gençler için farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

"Bisiklet Fest" düzenlenecek

Ayrıca Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından gerçekleştirilecek MTB Eliminatör Dünya Kupası'nın Sakarya'da yapılması kararı alındıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin talimatıyla kentte ilk kez başlayacak ve geleneksel hale getirilecek "Bisiklet Fest" düzenlenecek.

Organizasyon kapsamında, 12-28 Ağustos tarihlerinde konserler, etkinlikler ve sportif faaliyetler gerçekleştirilecek.

"Dünyanın yakından takip edeceği bir organizasyona start veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Sakarya'da unutulmaz bir ağustos ayı yaşayacaklarını belirtti.

"Bisiklet Fest" ile geleneksel bir organizasyonun başlangıcını yapacaklarını aktaran Yüce, "Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ismini bisikletle özdeşleştiren 'Dünya Bisiklet Şehri' Sakarya'mıza yakışır bir program hazırladık. Dünya Kupası, konserler, EXPO Sakarya ve birbirinden güzel etkinliklerle 16 gün boyunca alanda olacağız ve bu heyecana tanıklık edeceğiz. Dünya genelinden binlerce sporseveri ağırlayacağımız. Bisiklet Fest programımızda tüm Sakarya'yı görmek istiyoruz. Heyecan başlıyor, dünyanın yakından takip edeceği bir organizasyona start veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

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