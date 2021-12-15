Sakarya'da bu yıl 92 bin kişinin elektriği çöpten üretildi - Son Dakika

Sakarya'da bu yıl, 92 bin kişinin elektrik ihtiyacı atıkların geri dönüşümüyle karşılandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından atıkların bertarafı için hayata geçirilen Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi (SEKAY) projesiyle çöpten elektrik enerjisi üretimi devam ediyor.

SEKAY ile 2021 yılında yaklaşık 67 milyon 879 bin kilowatt elektrik enerjisi üreten Büyükşehir Belediyesi, doğanın gücüyle üretim kültürünü yaygınlaştırmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

SEKAY projesiyle 2021 yılında yaklaşık 92 bin kişinin meskenlerde tükettiği elektriği üreten Büyükşehir Belediyesi, Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi'nde 14,04 MW/h üretim kapasitesine sahip sistemle 67 milyon 879 bin kWh elektrik enerjisini çöpten karşıladı.

Böylece elektrik üretimi karbon emisyonu salınımı asgari seviyelere çekilerek, iklim değişikliği eylem planına uygun hareket edildi.