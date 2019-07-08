Son Dakika Haberleri: Sakarya'da bulunan mayınının 1910-1912 yıllarına ait Rus deniz mayını olduğu ortaya çıktı
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Sakarya'da bulunan mayınının 1910-1912 yıllarına ait Rus deniz mayını olduğu ortaya çıktı

47 dakika önce

Sakarya'nın Kocaali ilçesi açıklarında 2 gün önce bulunan ve 1910-1912 yıllarına ait MO8 RUS Tipi Rus deniz mayını olduğu tespit edilen mayın imha edildi.

Sakarya'da bulunan mayınının 1910-1912 yıllarına ait Rus deniz mayını olduğu ortaya çıktı, System.String[]
Sakarya'nın Kocaali ilçesi açıklarında 2 gün önce bulunan ve 1910-1912 yıllarına ait MO8 RUS Tipi Rus deniz mayını olduğu tespit edilen mayın imha edildi.

İki gün önce Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denizin 1 buçuk kilometre açıklarında balıkçıların ağlarına bilmedikleri bir cisim takılmıştı. Top şeklinde üzerinde mekanizma ve kablo bulunan cismi alan balıkçılar Caferiye Mahallesi Melenağzı mevkiinde sahile getirerek jandarma ekiplerine bilgi verdi. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelenen cismin deniz mayını olduğu belirlenmişti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS Komutanlığı personelince yapılan incelemelerde mayının, 1910-1912 yıllarına ait MO8 RUS Tipi Rus Deniz Mayını olduğu tespit edildi. Mayın, Kocaali ilçesinde boşaltılan mahalle olan Ortaköy Mahallesi'nde SAS Komutanlığı ekipleri tarafından patlayıcı madde düzeneği ile patlatılarak imha edildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:52 Kaynak: İHA
Kocaali, Sakarya, 3. Sayfa
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