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Sakarya'da bulunan parçalanmış cansız bedenlerin 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi - Son Dakika

Sakarya'da bulunan parçalanmış cansız bedenlerin 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi

07.07.2021 13:03

Sakarya'da 6 gün önce 13 parçaya ayrılmış halde çöp poşetine konularak toprağa gömülen iki cesedin başları henüz bulunamazken cinayetle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde kadının göğsünde silikon olduğu belirtildi. Silikonun seri numarasından operasyonun yapıldığı yeri tespit eden ekipler İranlı olduğunu tespit ettikleri kadının kimliğini saptadı. Diğer cesedin de aynı şekilde İranlı bir erkeğe ait olduğu belirtildi.

Sapanca'nın Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki Çimen Sokak'ta, 1 Temmuz'da, sokak köpeğinin ağzında insan uzvu olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Polis, köpeğin geldiği arazide araştırma yaptı. Arazide gömülü, hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış çöp poşeti içinde ceset parçaları bulundu.

PARÇALAMAK İÇİN TESTERE KULLANMIŞLAR

Savcının ve olay yeri inceleme ekibinin değerlendirmelerinin ardından kısmen çürümüş olan ceset parçaları, kimlik tespiti ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Kadın ve erkek cesetleri, toplam 13 parçaya bölünürken, testere veya kesici aletin kullanıldığı belirlendi. Cesetlerin başlarıysa bulunamadı.

Sakarya'da bulunan parçalanmış cesetlerin 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi

GÖĞÜS SİLİKONLARINDAN YOLA ÇIKTILAR

Yapılan otopsi sırasında kadının göğsünde silikon olduğu belirlendi. Silikonun seri numarasından satan firma ve operasyonun nerede gerçekleştirildiğini tespit eden Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu olduğu belirlenen kadının kimliğini saptadı.

Sakarya'da bulunan parçalanmış cesetlerin 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yanında cansız bedeni bulunan erkeğin de İranlı olduğunu belirleyen polis, cinayeti işleyen kişi veya kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Polis, cinayetin, yüklü miktarda para alacak-verecek meselesi nedeniyle işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Operasyon devam ettiği için, ölenlerin isimleri açıklanmadı.

Sakarya'da bulunan parçalanmış cesetlerin 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi
Sakarya'da bulunan parçalanmış cansız bedenlerin 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi
Sakarya'da bulunan parçalanmış cansız bedenlerin 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi

Silikon, Sakarya, Otopsi, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da bulunan parçalanmış cansız bedenlerin 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da bulunan parçalanmış cansız bedenlerin 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi - Son Dakika
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