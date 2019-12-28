Sakarya'da buluşan taşıyıcı esnafı sorunlarını konuştu - Son Dakika

Türkiye'de yük taşımacılığı alanında faaliyet gösteren kooperatiflerin temsilcileri, Sakarya'da bir araya gelerek sorunlarını konuştu.

Erenler ilçesindeki bir salonda yapılan programda konuşan Doğu Marmara Kamyoncu Kooperatifi Üst Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dayıoğlu, esnafın bazı sıkıntılarının olduğunu ve çözümüne yönelik taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmek istediklerini anlattı.

Programa katılan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, her şeyi ifade etmenin bir usulünün olduğunu, bu usule riayet edildiği takdirde kendilerini herkesin anlayacağını söyledi.

Bülbül, Türkiye'de taşımacılık sektörünün sosyal, ekonomik ve toplumsal anlamda önemli olduğunu ifade ederek, "Mecliste ilk fırsatta sıkıntılarınızı dile getireceğim. Bunun yanı sıra bakanlık nezdinde yapılacak çalışmalarda, gerekli mercilere iletilmesinde imkanlarımız dahilinde sizinle birlikte olmak istediğimi ifade ediyorum. İnşallah son derece haklı talepleriniz yerini bulur." dedi.

Türkiye'de kanunların ve düzenlemelerin çok güzel olduğunu, uygulanabilir oldukları takdirde hüküm ifade ettiğini anlatan Bülbül, taşıyıcı esnafının çağın gerektirdiği şartlara uyum sağlamasının önemine dikkati çekti.

Bülbül, devletin bu sorunların bilincinde olmadığını düşünmenin yanlışlığını vurgulayarak, taleplerin doğru üslup ve kanallar tercih edilerek ifade edilmesinde büyük fayda olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetkililer de katılarak sorunları dinledi.