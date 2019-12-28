Sakarya'da buluşan taşıyıcı esnafı sorunlarını konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da buluşan taşıyıcı esnafı sorunlarını konuştu - Son Dakika

Sakarya'da buluşan taşıyıcı esnafı sorunlarını konuştu

6 saat önce

Türkiye'de yük taşımacılığı alanında faaliyet gösteren kooperatiflerin temsilcileri, Sakarya'da bir araya gelerek sorunlarını konuştu.

Sakarya'da buluşan taşıyıcı esnafı sorunlarını konuştu, System.String[]

Türkiye'de yük taşımacılığı alanında faaliyet gösteren kooperatiflerin temsilcileri, Sakarya'da bir araya gelerek sorunlarını konuştu.

Erenler ilçesindeki bir salonda yapılan programda konuşan Doğu Marmara Kamyoncu Kooperatifi Üst Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dayıoğlu, esnafın bazı sıkıntılarının olduğunu ve çözümüne yönelik taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmek istediklerini anlattı.

Programa katılan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, her şeyi ifade etmenin bir usulünün olduğunu, bu usule riayet edildiği takdirde kendilerini herkesin anlayacağını söyledi.

Bülbül, Türkiye'de taşımacılık sektörünün sosyal, ekonomik ve toplumsal anlamda önemli olduğunu ifade ederek, "Mecliste ilk fırsatta sıkıntılarınızı dile getireceğim. Bunun yanı sıra bakanlık nezdinde yapılacak çalışmalarda, gerekli mercilere iletilmesinde imkanlarımız dahilinde sizinle birlikte olmak istediğimi ifade ediyorum. İnşallah son derece haklı talepleriniz yerini bulur." dedi.

Türkiye'de kanunların ve düzenlemelerin çok güzel olduğunu, uygulanabilir oldukları takdirde hüküm ifade ettiğini anlatan Bülbül, taşıyıcı esnafının çağın gerektirdiği şartlara uyum sağlamasının önemine dikkati çekti.

Bülbül, devletin bu sorunların bilincinde olmadığını düşünmenin yanlışlığını vurgulayarak, taleplerin doğru üslup ve kanallar tercih edilerek ifade edilmesinde büyük fayda olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetkililer de katılarak sorunları dinledi.

Marmara, Erenler, Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır
AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara seslendiği video ile başladı İsrailli diplomattan Türkiye uyarısı: Denize erişimimizi engelleyebilirler Yerli otomobilin ardından bir müjde daha! İlk tank 2021 yılında banttan inecek

Son Dakika Haberleri
23:52 Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Karabük emniyetine ziyaret - Son Dakika
23:50 MUSEVİLER HANUKA BAYRAMI'NI GALATA KULESİ MANZARASINDA KUTLADI - Son Dakika
23:50 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
23:49 MALTEPE'DE KAR YAĞIŞI - Son Dakika
23:48 27 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü hırsızlık girişiminde yakalandı - Son Dakika
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 23:51:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da buluşan taşıyıcı esnafı sorunlarını konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]