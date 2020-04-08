Sakarya'da bütün önlemleri hiçe sayarak panelvan araca 13 kişi bindiler - Son Dakika
Son Dakika Genel Sakarya'da bütün önlemleri hiçe sayarak panelvan araca 13 kişi bindiler - Son Dakika

Sakarya'da bütün önlemleri hiçe sayarak panelvan araca 13 kişi bindiler

30 dakika önce

Sakarya'da bütün önlemleri hiçe sayarak panelvan araca 13 kişi bindiler İçi yabancı uyruklu dolu panelvan polis uygulamasına takıldı Araç içerisindeki şoför ve yabancı uyruklu vatandaşlara cezai işlem uygulandı Korona virüs tedbirleri kapsamında şehir giriş ve çıkışları yasaklanan 31 ilde...

Sakarya'da bütün önlemleri hiçe sayarak panelvan araca 13 kişi bindiler

İçi yabancı uyruklu dolu panelvan polis uygulamasına takıldı

Araç içerisindeki şoför ve yabancı uyruklu vatandaşlara cezai işlem uygulandı

SAKARYA - Korona virüs tedbirleri kapsamında şehir giriş ve çıkışları yasaklanan 31 ilde alınan tedbirler kapsamında Sakarya'da, içerisinde 13 kişi bulunan panelvan tipi bir araç Kocaali ilçesinde polis ekiplerince durduruldu. Sosyal mesafe kuralına uyulmayan ve seyahat izin belgesi olmayan araç içerisindeki şoför ve yabancı uyruklu yolculara cezai işlem uygulandı.

Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de alınan güvenlik önlemleri uygulanmaya devam ediyor. Ulasal pandemi olan korona virüs tedbirlerince 31 ilde uygulanan şehir dışına çıkma yasağı getirilmişti. Bu kapsamda Düzce'nin Akçakoca ilçesinden Sakarya'nın Adapazarı ilçesine gitmekte olan ve içinde şoför ile 12 yabancı uyruklu vatandaşın bulunduğu panelvan tipi araç Kocaali ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamalar kapsamında kontrol noktasında durduruldu.

Ekiplerce gerçekleştirilen kontrollerde araçtan indirilerek tek tek ateşleri ölçülen şahıslar, Akçakoca ilçesine bir kümeste tavuk yükleme işlemi için geldiklerini ve Adapazarı'nda bulunan evlerine geri dönmekte olduklarını iddia ettiler. Yapılan kontroller esnasında sosyal mesafe kuralına uymadığı ve seyahat izin belgesi olmadığı gerekçesiyle 12 yabancı uyruklu vatandaşa idari para cezası uygulanırken araç şoförüne ise 3 bin 150 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

Sakarya'da bütün önlemleri hiçe sayarak panelvan araca 13 kişi bindiler

Sakarya, Polis, Araç, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:53 Kaynak: İHA

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