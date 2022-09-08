Sakarya'da Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla askeri silah ve teçhizatlar sergisi açıldı

Sakarya 'da, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yılı dolayısıyla askeri silah ve teçhizatlar sergisi açıldı.

Kaynak: AA

Demokrasi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

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