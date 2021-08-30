Sakarya'da Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü çeşitli programlarla kutlandı - Son Dakika

Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü dolayısıyla Orman Park'ta resepsiyon verdi.

Resepsiyona kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, askeri erkan ve gazeteciler katıldı.

Kaldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos'un Cumhuriyet'in kuruluşuna, bağımsızlığa giden tarihin önemli zaferlerden birisi olduğunu söyledi.

Tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Kaldırım, "Allah ülkemize başka savaşlar acılar yaşatmasın, birlik beraberliğimizi artırsın. Cumhuriyet'imizin kurucusu başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, milletimiz, ecdadımız bize Cumhuriyet gibi önemli bir miras bıraktı. Çok zorlu şartlarda yokluklarla mücadele ederek Sakarya savaşından başlayıp Büyük Taarruz, akabinde de Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar önemli bir mücadele verdiler. Bugünü anmak millet olarak görevimiz. Bu şuuru topluma, milletimize, gençlerimize aşılamak önemli bir görevimiz. Cumhuriyet gibi önemli bir değeri emanet eden ecdadımıza Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan borcumuzu da o şuurda olarak yerine getirmemiz önemli. Bu günleri coşkuyla, milletimizle kaynaşarak, gerektiği gibi anacağız. Bu emaneti hakkıyla, çok çalışarak inşallah el birliği ile daha da yücelterek, güçlü hale getireceğiz." diye konuştu.

Bu yıl geçit törenlerinin, resepsiyonların düzenlenmesinin sevindirici olduğunu aktaran Kaldırım, kısıtlamalar aşı yaptırarak maske ve mesafe kurallarına uyarak daha da sağlıklı günlere erişilmesini temenni etti.

Sakarya'nın Cumhuriyet tarihinde önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Kaldırım şunları kaydetti:

"Büyük Taarruz'a giden yol burada başladı. 22 gün süren o şanlı direniş burada başladı. Vatan, millet, Sakarya denir hep. Yani vatanın, milletin yanına hep Sakarya konur. Sakarya da onun için çok hayati öneme haiz bir merkez. Farklı milletlerin, kültürlerin, farklı coğrafyadan gelmiş insanların kaynaştığı huzurlu bir şehir. Milli hasletler burada fazlasıyla var. O açıdan da önemli bir şehir. O nedenle bu şehirde görev yapmanın gururunu yaşıyorum. İnşallah bu fetih ruhunu, Cumhuriyet'i kuran ruhu daha da canlandırarak her yıl üstüne koyarak Cumhuriyet'imizi inşallah taçlandırırız ve ülkemizi de dünyada sayılı ülkelerden birisi haline getiririz. Bu tür günlerin önemi bu. Bunu kavrayıp anlayabilirsek, bu şekilde kutlayabilirsek şanına yakışır bir şekilde kutlamış oluruz. Ecdadımızın bize bıraktığı emaneti layıkıyla yerine getirmiş oluruz. Bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri Günü olarak da kutlanıyor. Allah onlara da güç kuvvet versin. Ayaklarına taş değdirmesin, onların da günü kutlu olsun."

Resepsiyonun ardından Demokrasi Meydanı'nda da Sakarya Büyükşehir Belediyesince etkinlik düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu.

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlik, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Öte yandan MHP Adapazarı İlçe Teşkilatı 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle yönetim kurulu üyeleriyle bayrak dağıtım etkinliği gerçekleştirdi.

İlçe Başkanı Recep Usta, bayrağın kutsal olduğunu belirterek, "Bayrak bizim en kıymetli değerimiz. Kardeşlik hukukumuzun, bağımsızlığımızın teminatı, özgürlüğümüzün nişanesidir. Zafer Bayramı'mızın kutlandığı bu mukaddes günde bayraktan daha kıymetli bir hediye de düşünülemezdi. Biz de milletimizin bu güne ait güzel hatıralarında bayrakla yer almak istedik. Milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun." ifadesini kullandı.