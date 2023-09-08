Sakarya\'da alışveriş merkezinde ölü bulunan kadının cesedi 3 gün boyunca dairede kalmış

Serdivan'da bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan apart dairelerde dün yaşanan olayda 31 yaşındaki Bahar Keskin isimli kadın arkadaşı tarafından banyoda hareketsiz halde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk inceleme neticesinde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

CESEDİ 3 GÜN BOYUNCA DAİREDE KALMIŞ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Keskin'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezine kaldırıldı. Hususa ilişkin yapılan incelemeler neticesinde 31 yaşındaki kadının cesedinin 3 gün boyunca dairenin banyosunda kaldığı ve cesedin ise daire gelen arkadaşları tarafından bulunduğu öğrenildi.

EPİLEPSİ KRİZİ NEDENİYLE ÖLMÜŞ OLABİLİR

Genç kadının epilepsi hastası olduğu ve otopsideki ilk bulgulara göre ölüm sebebinin de bu hastalığın krizinden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.