Üye Girişi
Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi - Son Dakika

Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi

02.10.2021 01:48
Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkol aldıktan sonra çaldığı kamyon ile 10'dan fazla araca çarparak, yol kenarındaki ağaçları da deviren şahıs şehir merkezini savaş alanına çevirdi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkol aldıktan sonra çaldığı kamyon ile 10'dan fazla araca çarparak, yol kenarındaki ağaçları da deviren şahıs şehir merkezini savaş alanına çevirdi. Çaldığı kamyon ile yaklaşık 5 kilometre boyunca ilerleyen şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İlginç olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıkları öğrenilen iki şahıs, bir kurumun park halindeki kamyonu ile hafif ticari aracını çalmak istedi. Park halindeki kamyon ile hafif ticari aracı çalan şahıslar demir kapıya doğru ilerledi. Kamyonu çalarak demir kapıyı deviren şahıs, şehir merkezini adeta savaş alanına çevirdi. Çaldığı kamyon ile yaklaşık 5 kilometre boyunca ilerlediği esnada cadde üzerinde bulunan ağaçları da deviren ve istikametindeki 10'dan fazla araca çarparak zarar veren şahıs, Güllük Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan kavşakta polis ekiplerince durdurularak yakalandı. Şehir merkezinde adeta terör estiren şahıs gözaltına alınırken, çalmak istediği hafif ticari araç ile demir kapı üzerinde asılı kalan şüpheli ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Otomobili hasar gören vatandaş yaşadığı korku dolu anları anlattı

Öte yandan, Kocaeli'nden, cemiyet için Sakarya'ya geldiği öğrenilen ve çocuklarını almak için yol kenarına otomobili ile yanaştığı esnada kamyonun çarptığı araç sürücüsü Servet Ak, "Park yerine yaklaşarak durakladığım sırada dörtlülerimi yaktım ve beklerken arkadan sarı bir kamyonun aracıma çarptığını gördüm. Aynadan gördüm durdu, hafif geri çekildi, yan tarafta polisler vardı onu gördüm. Daha sonrasında araç, hiçbir şey olmamış gibi otomobilime sürterek ilerledi ve kaçtı gitti. Araçta yalnızdım, çocuklar kaldırımdaydı onları almak için kenarı yaklaştım ve bir süre durduktan sonra kamyon geldi. Fren sesi duydum ve sonrasında otomobilime çarptı" dedi. - SAKARYA

Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi
Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi
Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi
Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi
Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi
Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi
Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi
Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi
Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi
Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi
Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi

Sakarya, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cezaevine gönderilen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili açlık grevine başladı 00:43 Cezaevine gönderilen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili açlık grevine başladı NASA teyakkuza geçti, kritik gün Çarşamba! Dev asteroid hızla Dünya'ya yaklaşıyor 23:47 NASA teyakkuza geçti, kritik gün Çarşamba! Dev asteroid hızla Dünya'ya yaklaşıyor Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi 23:00 Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi
Meteoroloji 22:19 Meteoroloji "Tüm önlemler alınmalı" diyerek uyardı: Saatte 60 kilometre hızla rüzgar ve yağmur geliyor Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu 21:27 Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu Koronavirüse karşı üretilen ilaç ölümleri yarı yarıya azaltıyor! Fiyatı ise cep yakacak cinsten 21:23 Koronavirüse karşı üretilen ilaç ölümleri yarı yarıya azaltıyor! Fiyatı ise cep yakacak cinsten
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı 21:00 Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek 20:09 Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek

Son Dakika Haberleri
18:40 Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi
18:38 Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız
18:12 Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak
18:04 Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim
17:52 Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı
17:49 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
17:45 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm
17:40 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin
17:38 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi
17:11 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak
Başakşehir'de Emre Belözoğlu sesleri! Takımın başına geçmek için gün sayıyor Başakşehir'de Emre Belözoğlu sesleri! Takımın başına geçmek için gün sayıyor         
00:45
Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış         
00:31
Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği iddia edilen kadın polisle ilgili inceleme başlattı Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği iddia edilen kadın polisle ilgili inceleme başlattı         
23:38
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, gören telefona sarıldı Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, gören telefona sarıldı         
22:59
Vefatını ünlü şarkıcı Betül Demir paylaştı! Usta sanatçı İlhan Daner yaşamını yitirdi Vefatını ünlü şarkıcı Betül Demir paylaştı! Usta sanatçı İlhan Daner yaşamını yitirdi         
21:54
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı 'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı         
21:01
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı         
19:11
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi         
16:50
Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı         
16:33
Kendisine Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi         
15:35
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap         
11:03
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 02:00:22. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement