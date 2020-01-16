Sakarya'da çalışma arkadaşına 4 el ateş etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da çalışma arkadaşına 4 el ateş etti - Son Dakika

Sakarya'da çalışma arkadaşına 4 el ateş etti

6 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ormanda ağaç kesme işinde beraber çalıştığı arkadaşı tarafından vurulan 1 kişi ağır yaralandı.

Sakarya'da çalışma arkadaşına 4 el ateş etti, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ormanda ağaç kesme işinde beraber çalıştığı arkadaşı tarafından vurulan 1 kişi ağır yaralandı. Jandarma ekipleri, silahlı saldırganı yakalamak için mahalle giriş ve çıkışını kapattı.


Olay, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M. isimli kişi, ormanda ağaç kesme işinde beraber çalıştığı A.C.E. isimli şahıs ile tartıştı. Yaşanan tartışma sonucu A.C.E. isimli şüpheli üzerinde bulundurduğu silah ile S.M.'ye 4 el ateş etti. Olayın şüphelisi A.C.E. olay yerinden suç aleti ile birlikte kaçarken, S.M. ise ağır yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay yerinde gerçekleştirdikleri incelemelerde 4 boş kovan bulan jandarma ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren A.C.E.'yi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. Ekiplerin şahsı yakalamak için mahalle giriş ve çıkışlarını kapatırken, yaralı S.M.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA

Jandarma, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Doğurduğu bebeği hastanede tuvaletinde ölüme terk edip kaçan anne yakalandı
Kaçarak evlenen kızıyla görüşmek isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi Küçük kız çok sevdiği pembe gelinliğiyle son yolcuğuna uğurlandı Evlenme teklifi reddedilen genç intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 23:54:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da çalışma arkadaşına 4 el ateş etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]