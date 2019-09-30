Son Dakika Haberleri: Sakarya'da cami lojmanında tabut içerisinde 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Sakarya'da cami lojmanında tabut içerisinde 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

1 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tabuta gizlenmiş yaklaşık 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tabuta gizlenmiş yaklaşık 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da cami lojmanında tabut içerisinde 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Adapazarı, Sakarya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:27 
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Sakarya'da tabutun içinden bonzai çıktı
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