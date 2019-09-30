Sakarya'da cami lojmanında tabut içerisinde 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi
1 saat önce
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tabuta gizlenmiş yaklaşık 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tabuta gizlenmiş yaklaşık 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Abalı Mahallesi Bostancı Caddesi'ndeki caminin yanında bulunan kullanılmayan lojmanda operasyon düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:31
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