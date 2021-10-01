Sakarya'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika

Sakarya Müftüsü Hasan Başiş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İl Müftülük binasında düzenlenen programda konuşan Başiş, cami ve mescitlerin tarih boyunca Müslümanların ibadethanesi olduğunu söyledi.

Camilerin, müminlerin ibadet yerleri olmanın yanında, eğitim ve öğretimin yapıldığı birer ilim ve irfan mekanları olduğunu belirten Başiş, "Okunan hutbeler, yapılan vaaz ve nasihatler ile her yaştan insana dini bilgilerin öğretildiği, kalplere Allah, peygamber, vatan ve millet sevgisinin yerleştirildiği, müminlerin bir araya geldiği, kaynaştığı, huzur bulduğu, gönüllerin imar edildiği mekanlardır." dedi.

Başiş, Diyanet İşleri Başkanlığının 2011 yılından itibaren her hafta farklı bir tema işleyerek toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştığını dile getirerek, bu yıl "Cami, Din Görevlileri ve Vefa" konusunun ele alınacağını kaydetti.

Bu yıl etkinliklerin salgın nedeniyle ağırlıklı olarak televizyon, radyo ve dijital platformlar üzerinden gerçekleştirileceğini aktaran Başiş, haftanın hayırlara vesile olmasını, bütün insanlığın salgın hastalıktan bir an önce kurtulması dileğinde bulundu.

Etkinlikler kapsamında sabah namazı buluşması, mevlit, konferans, kan bağışı, panel, kahvaltı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, kuran kursu açılışı, hatim ve dua, sohbet ile kitap satışı kampanyası programları gerçekleştirilecek.