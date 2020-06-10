Sakarya'da Camili bölgesinde içme suyu hattı yenileniyor - Son Dakika

Bu kapsamda Camili Mahallesi Saklıgöl bölgesinde eskiyen ve ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalan içme suyu altyapısının yenilendiği bildirilen açıklamada, çelik hat çalışmasıyla bölgede uzun yıllar su kesintisinin yaşanmayacağı vurgulandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinden (SASKİ) yapılan açıklamada, şehrin muhtelif yerlerinde altyapı çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Sakarya 'nın Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi Saklıgöl bölgesinde eskiyen ve zaman zaman su kesintisine sebep olan içme suyu hattı çelik borularla yenileniyor.

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