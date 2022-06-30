Sakarya'da cankurtaranlar 15 günde 50 kişiyi boğulmaktan kurtardı - Son Dakika
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Sakarya'da cankurtaranlar 15 günde 50 kişiyi boğulmaktan kurtardı

30.06.2022 14:54
Sakarya'da cankurtaranlar 15 günde 50 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 15 günde boğulma tehlikesi geçiren 50 kişiye müdahale etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 15 günde boğulma tehlikesi geçiren 50 kişiye müdahale etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, kuvvetli sağanak ve fırtınanın Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da rip akıntılarının ortaya çıkmasına neden olduğu belirtildi.

Özellikle sahillerdeki dalgakıranların orta bölümlerinde kendini gösteren bu akıntıların, denize giren vatandaşların hayatını tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, 15 Haziran'da göreve başlayan ekiplerin bu süre zarfında zorlu mücadele ortaya koyduğu aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesinin 64 cankurtaran, 4 jetski ve zodyak botla akıntının görüldüğü bölümlerde teyakkuza geçtiği bildirilen açıklamada, "Görevin başladığı andan itibaren toplamda 15 günde bu akıntıya kapıldığı fark edilen 50 kişi ölümün kıyısından alındı. Cankurtaranların dikkati sayesinde denizde sürüklendiği fark edilen ve hemen müdahale edilen vatandaşlardan hiç kayıp verilmedi." bilgisine yer verildi.

Ekiplerin, acıların yaşanmaması için tatil sezonunda görev başında olduğu belirtilirken, vatandaşlardan fırtına ve sağanağın etkili olduğu havalarda denize girmemeleri istendi.

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Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da cankurtaranlar 15 günde 50 kişiyi boğulmaktan kurtardı - Son Dakika

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