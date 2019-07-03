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Sakarya'da cankurtaranlar iş başında

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, geçen ay 361 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Sakarya'da cankurtaranlar iş başında, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, geçen ay 361 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
Ekipler, Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde, özellikle dalgalı ve rip akıntısının bulunduğu bölgelerde boğulma vakalarına karşı dikkatle çalışıyor.
Sahillerde 61 personel, 40 cankurtaran kulesi, 7 jet ski ve bir zodyak bot ile görev yapıyor.
Ekipler geçen ay Karasu'da 279, Kocaali'de 68 ve Kaynarca'da 14 olmak üzere 361 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
Boğulma tehlikesi geçirenlerden 113'ü hastaneye kaldırılırken, 248 kişi ayakta tedavi edildi.
Haftanın 7 günü 09.00-19.00 saatlerinde görev yapan ekipler, anonslarla vatandaşları rip akıntısı ve dalgalı denizde yüzmenin olası sonuçlarına karşı uyarıyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:57 Kaynak: AA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Kocaali, Karasu, Güncel
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