Çantalarda ceset parçaları bulunmasına ilişkin çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Sakarya'da iki çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçalarının bulunması üzerine bölgede AFAD ekiplerince arama yapıldı.

Adapazarı ilçesi Karaman mevkisindeki Çark Deresi kenarında dün ve önceki gün iki çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulunması üzerine bölgeye gelen AFAD Sakarya İl Müdürlüğü görevlileri, suya bot indirdi.

Su üzerinde ve dere kıyısında polis ekipleriyle birlikte arama tarama faaliyeti yürütüldü.

Ekipler, bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları üzerinde kimlik tespit çalışmalarına devam ediyor.

Adapazarı ilçesi Karaman mevkisindeki Çark Deresi kenarında iki çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulunması üzerine bölgeye gelen polis ekipleri inceleme başlatmıştı.