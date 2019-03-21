Son Dakika Haberleri: Sakarya'da, Çarkların Arasına Düşen İşçi Öldü

Sakarya'da, Çarkların Arasına Düşen İşçi Öldü

34 dakika önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, çalıştığı geri dönüşüm fabrikasındaki çarkların arasına düşen işçi hayatını kaybetti.

Sakarya'da, Çarkların Arasına Düşen İşçi Öldü, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, çalıştığı geri dönüşüm fabrikasındaki çarkların arasına düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Yeni Mahalle mevkisindeki geri dönüşüm fabrikasının yıkama hattında çalışan Mustafa Korkmaz (52), dengesini kaybederek çarkların bulunduğu yere düştü.

Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Korkmaz'ın vefat haberini alarak olay yerine gelen yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:27 Kaynak: AA

Yeni Mahalle, İşçi, Sakarya, Güncel
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