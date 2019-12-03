Son Dakika Haberleri: Sakarya'da çarptığı kadının ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü, savcılığın itirazı üzerine...
Son Dakika Güncel Sakarya'da çarptığı kadının ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü, savcılığın itirazı üzerine... - Son Dakika

Sakarya'da çarptığı kadının ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü, savcılığın itirazı üzerine...

6 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kadının öldüğü kazaya ilişkin adli kontrol şartıyla salıverilen ve savcılığın itirazı sonucu yeniden gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

Sakarya'da çarptığı kadının ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü, savcılığın itirazı üzerine..., System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kadının öldüğü kazaya ilişkin adli kontrol şartıyla salıverilen ve savcılığın itirazı sonucu yeniden gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

Önceki gün Yalı Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki kaza sonrasında gözaltına alınan 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Ş.A, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bunun üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca karara yapılan itiraz, Karasu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince kabul edildi.

Kararın ardından jandarma ekipleri, Ş.A'yı Karasu ilçesindeki ikametinde yeniden gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli, çıkarıldığı Karasu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaza

Önceki gün, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Ankara Caddesi'nde Ş.A. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Ayşe Şirin'e (57) çarpmış, Şirin olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası sürücü Ş.A. gözaltına alınmıştı.

Sakarya, Karasu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:12 Kaynak: AA
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