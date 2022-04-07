Sakarya'da çarptığı refüjde asılı kalan servis minibüsündeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-650 kara yolu Adapazarı istikametinde seyreden S.Y. idaresindeki 54 YV 425 plakalı işçi servisi, Karaçam mevkisinde beton refüje çarptı. Refüjde asılı kalan minibüsteki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye, Karayolları, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Servis minibüsünden çıkarılan yaralılar, Geyve ve Adapazarı'ndaki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafiğin yaklaşık bir saat kontrollü sağlandığı yolda ulaşım, çekici yardımıyla aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.