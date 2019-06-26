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Sakarya'da çatı yangını

2 saat önce

Sakarya'da meydana gelen çatı yangınında maddi hasar oluştu.

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Sakarya'da meydana gelen çatı yangınında maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 8071. Sokak'taki bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangında maddi hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:03 Kaynak: AA
Yeşiltepe, Erenler, Sakarya, Güncel
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