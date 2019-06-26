Sakarya'da çatı yangını paniğe neden oldu
1 saat önce
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:38 Kaynak: İHA
'nın Erenler
ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
Yangın, Erenler ilçesi Yeşiltepe
Mahallesi 8071. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çevreyi kaplayan dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye erlerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kısa süreli paniğin yaşandığı ve maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
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