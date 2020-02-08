Sakarya'da çaya düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da çaya düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'da çaya düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çaya düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Sakarya'da çaya düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı, System.String[]

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çaya düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Uludere istikametine giden Türkmenistan uyruklu Helimjan F. idaresindeki 34 DS 4972 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan Hendek Uludere Çayı'na devrildi.

Kazada, yaralanan sürücü Helimjan F. ile otomobilde bulunan Bayram Ali C. çayda ters dönen araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine götürüldü.

Çaya düşen araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

D-100 Karayolu, Uludere, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu için çığ uyarısı yapıldı
Gaziosmanpaşa'da ambulansa yol vermeyen magandalar, sağlık ekiplerinin üzerine yürüdü İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun cenazesinde katıldı

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 07:20:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da çaya düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]