Sakarya'da cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Irak uyruklu kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sakarya'da cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Irak uyruklu kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Bankalar Caddesi'nde Irak uyruklu Y.M'nin (15) elindeki cep telefonunun çalındığını öğrenen çarşı ve mahalle bekçileri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Yaptıkları araştırmada 1'i kadın 4 şüphelinin eşkalini belirleyen bekçiler, haklarında çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan M.A.B. (15), F.G.H. (17), D.C.P. (16) ve S.S.'yi (20) Kentpark'ta yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, mağdura ait telefon ve olayda kullanıldığı iddia edilen bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.G.H. (17), D.C.P. (16) ve S.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adapazarı, Sakarya, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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