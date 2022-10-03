Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı

03.10.2022 15:08

Sakarya'da çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilen operasyonlarda gözaltına alınan 85 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Sakarya'da çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilen operasyonlarda gözaltına alınan 85 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik 26 Eylül-2 Ekim'de yapılan operasyonlarda 85 şüpheli yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde, araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda, 14 kilo 350 gram esrar, 1 kilo 491 gram metamfetamin, 27 gram bonzai, 1,27 gram skank, 23 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı tutuklandı, diğerlerine adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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