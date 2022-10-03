Yunanistan'la yaşanan gerilime Almanlar da dahil oldu! Türkiye için AB'ye skandal çağrı

AK Parti'den Ankara'daki müzisyen cinayetiyle ilgili ilk yorum! Bir sitemleri var

Zanlıların üzerlerinde, araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda, 14 kilo 350 gram esrar, 1 kilo 491 gram metamfetamin, 27 gram bonzai, 1,27 gram skank, 23 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.