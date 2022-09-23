Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

23.09.2022 12:46
Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Sakarya'da çeşitli suçlardan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya'da çeşitli suçlardan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Karasu ilçesi Tuzla Mahallesi'nde fındık hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu suçüstü yakalanan N.Y'nin, çeşitli suçlardan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu belirlendi.

N.Y. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika
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