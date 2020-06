Sakarya'da çeşmelerden ücretsiz bal ve süt aktı - Son Dakika

Sakarya'da çeşmelerden ücretsiz bal ve süt aktı

SAKARYA - Sakarya Büyük Şehir Belediyesi tarafından açılışı gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören Bal54 dükkanın da metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar süt ve bal dağıtımı esnasında ürünleri alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Hayırseverlerin desteği ile başlatılan ve ihtiyacı olan vatandaşlara her Cuma Namazı sonrasında süt ve bal dağıtımı projesi bugün Cuma Namazı sonrasında başladı. Şemsiyeli Park'ta gerçekleşen açılışa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ve duaların ardından kurdele kesimi sonrasında Bal54'ün açılışı gerçekleşti. Açılışın ardından çeşmelerden akmaya başlayan süt ve balın dağıtımı görevlilerce yapıldı. Metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar ekipler tarafından sosyal mesafe konusunda uyarılmasına rağmen ücretsiz bal ve sütü alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Şuanda bulunduğumuz Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Sakaryalılara hizmet verecek olan ve hatta sadece Sakaryalılara değil, Sakaryamıza gelen bütün vatandaşlarımıza hizmet verebilecek olan bir bal evi. Kontrollü, hijyenik, tamamen tahlillerden geçmiş ve ne tür bal istiyorsanız güvenle yiyebileceğiniz balların merkezi burası. ve ekonomikte aynı zamanda, dolayısıyla bu bal evimizin Sakaryamız ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hemen karşı tarafında süt evimiz var ve burada şuanda onun da açılışını yapıyoruz. Hijyenik şekilde günlük taze sütü vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Süt evimizin de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın gerçekten temel gıda maddeleri ve en çok tüketilen gıdalarımızı vatandaşlarımıza en sağlık ve en ekonomik şekilde sunabilmek için seferber olduk. Cuma günleri Cuma namazından sonra hayır sütü dağıtıyoruz. ve bunun ücretini genelde hayırsever vatandaşlarımız veriyor. Bunun yanı sıra her Cuma namazından sonra süt çeşmesi gibi, bal çeşmesinden sebil olarak vatandaşlarımıza ihtiyaç duyanlara, bal çeşmesinden bal dağıtımı gerçekleştireceğiz" dedi.

Süt, bal, et her birimizin bildiği gibi en temel ihtiyaçlarımız

Süt, bal, et gibi gıdaların temel ihtiyaç olduğunu dile getiren AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "Süt, bal, et her birimizin bildiği gibi en temel ihtiyaçlarımız. Özellikle annelerimizin çocuklarımıza yedirmek için can hıraç bir şekilde ısrarla ilk bebeklikten itibaren temin etmeye çalıştığımız gıdalar, olmazsa olmazlarımız. Büyükşehir Belediye Başkanımız hepimizin bildiği gibi Ziraat Mühendisi, Sakarya'da tarımın cenneti, kendisiyle birlikte yeni dönemde çok güzel bu anlamda hizmetler yapıyor, hem tarım hem ziraat hem de tabi et, süt ve bal gibi. İnşallah hem ulusal belki de günün birinde uluslararası bir marka haline gelir. Tabi özel bir dönemden geçiyoruz, bir salgın dönemindeyiz. Salgın dönemini Sakarya çok güzel bir şekilde yönetti. Salgın daha rahatladı tabi bizde yeni normal döneme geçtik. Ama yine de tedbirlerimizin bir kez daha altını çizmek istiyorum, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları olmazsa olmaz, virüs tamamı ile bitmedi" diye konuştu.

Burada çok büyük bir emek var

Bal54'ün vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bu güzel mekanın bal evinin açılışının hayırlı olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten alkışlamak istiyorum, burada çok büyük bir emek var. Başkanımızın direktif, ön görüleri ile şekilleniyor ve önemli emek konuyor, bu emeğin sonucunda da böyle güzel mekanlar ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.