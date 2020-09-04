Sakarya'da çevrimiçi yapay zeka yaz okulu düzenlenecek - Son Dakika

Sakarya, İstanbul, Kocaeli ve Yalova üniversiteleri iş birliğinde "Yapay Zeka Yaz Okulu (YAZSUM) 2020" etkinliği düzenlenecek.

Sakarya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 8-10 Eylül'de çevrimiçi olarak yapılacak etkinlikte, alanlarında yetkin öğretim üyeleri ve uzman eğitmenler tarafından seminer ve eğitimler verilecek.

Yapay zekanın güncel kullanım alanlarının paylaşılacağı eğitim programı YAZSUM 2020'de, lisans ve lisansüstü öğrencilerle akademisyenlere yapay zekanın temelini öğretmek, lisans-lisansüstü tez hazırlayanlara ilham olmak ve yeni proje ekiplerinin oluşmasına öncülük etmek amaçlanıyor.

Etkinlikte yapay zeka ve makine öğrenmesi, yapay zeka ve etik, evrişimsel sinir ağları, makine öğrenmesi ve R dili uygulaması, MATLAB ile yapay zeka uygulamaları, Pyhton ile yapay zeka uygulamaları, yapay zekanın sağlık, finans, mühendislik uygulamaları, veri madenciliği, metin madenciliği ile veri görselleştirme konularında yapay zekanın güncel kullanım alanları paylaşılacak.

Programa katılmak isteyenler "www.yazsum.sakarya.edu.tr" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.