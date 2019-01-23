Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

Sakarya'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

1 saat önce

Sakarya'da 15 ayrı suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Sakarya'da Cezaevi Firarisi Yakalandı, System.String[]
Sakarya'da 15 ayrı suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, aranması bulunan cezaevi firarisi M.U'nun Sapanca Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan bir markette çalıştığını belirleyen Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri buraya operasyon düzenledi.

Polis ekiplerini gören M.U, marketin arka kapsısından kaçmak istedi. Polis ekipleri ile zanlı arasında kısa süren kovalamacanın ardından firari yakalanarak gözaltına alındı.

Bu arada M.U'nun, 16 Aralık 2018'de Hendek ilçesinde bir kişinin öldürüldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi olduğu öğrenildi. Şüphelinin bir süredir M.A. adına düzenlenmiş sahte kimlik ile iş yerinde çalıştığı, 15 ayrı suçtan arama kaydı bulunduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:53 Kaynak: AA

Gazipaşa, Sapanca, Sakarya, Güncel
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