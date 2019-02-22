Sakarya'da "Change Oto" Operasyonu

Sakarya
'da, yurt dışından getirdikleri araçları motor ve şasi numaralarını değiştirerek sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, yurt dışından getirdikleri araçları motor ve şasi numaralarını "change" adı verilen yöntemle değiştirerek sattığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Polis
ekipleri, yurt dışından kente getirilerek kaza yapan, yanan ve ağır hasarlanan araçların motor ve şasi numaralarını değiştirdiği tespit edilen 4 şüpheliyi takibe aldı.
Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, şüpheliler O.Ç. (59), S.Ç. (51), C.Y. (50) ve T.Ç. (29) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sek edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Operasyonda, "change" yapılan 15 araca ise el konuldu.