SAKARYA'DA 'CHANGE' OPERASYONU - Son Dakika

YURT DIŞINDAN Sakarya'ya getirdiği Mercedes marka otomobilleri, kaza yapan aynı markadaki otomobillerle 'change' yaparak satan F.Ç. (29) yakalandı. F.Ç.'nin change yöntemiyle 5 otomobil sattığı belirlendi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından getirilen Mercedes marka otomobillerin kaza yapan veya ağır hasarlı hale gelen Mercedes marka araçlarla change yapıldıktan sonra vatandaşlara satıldığını belirledi. Polisin araştırmaları sonucu Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonla F.Ç. yakalandı. Yurt dışından getirildiği ve change yapıldıktan sonra satılan araçların izine de ulaşan polis ekipleri, Sakarya ve İstanbul'da gerçekleştirdiği operasyonla 5 adet Mercedes marka otomobili ele geçirdi. F.Ç.'nin emniyet müdürlüğündeki soruşturması devam ediyor.