Sakarya'da, CHP önünde gerginlik - Son Dakika
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Sakarya'da, CHP önünde gerginlik

6 saat önce

SAKARYA Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşlarının, CHP İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada gerginlik yaşandı.

Sakarya'da, CHP önünde gerginlik, System.String[]
SAKARYA Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşlarının, CHP İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada gerginlik yaşandı. CHP'lilere yumurta atan 1 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi ise burnuna çakmak gelmesi nedeniyle yaralandı.

Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları, yaklaşık 150 kişilik bir grupla CHP İl Başkanlığı binası önünde basın açıklaması yapmak istedi. CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan konuşmaları tepki gösterenler ile aynı saatte Özkoç'a destek için basın açıklaması yapan CHP'liler karşı karşıya geldi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alınan geniş önlemle iki taraf birbirine yaklaştırılmazken, CHP'lilere yumurta atan ve aralarına girmeye çalışan 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Çakmak atılması nedeniyle bir kişi de burnundan yaralandı.

Sakarya Milli İrade STK adına açıklamayı okuyan Yahya Bakır, "Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları olarak bizler dün Meclis'te düzenlediği basın açıklamasında Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımızın şahsında birlik ve beraberliğimizi hedef alan açıklamalar yapan Engin Özkoç'un, Rusya ve İran destekli katil Esed'i sevindirdiğini gördük. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımızın tam da Moskova ziyareti öncesi tertip komitesinin dışarıda olduğu belli olan bu provakatif eylemin amacı emperyalist Rusya'ya, katil Esed'e el vermek değil de nedir?" dedi.

CHP İl Başkanı Ecevit Keleş de parti binasının önünde açıklama yaptı. Keleş, açıklamasında AK Parti'ye yüklendi. Açıklamalar sonrası iki grup polis ekipleri nezaretinde bölgeden ayrıldı.


- Sakarya
Cumhuriyet Halk Partisi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:15 Kaynak: DHA
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